На путепроводе Ярославского шоссе завершили планово-предупредительный ремонт

На путепроводе на 68-м километре Ярославского шоссе в Сергиево-Посадском округе завершили планово-предупредительные работы. Путепровод соединяет федеральную трассу с региональной дорогой «Рязанцы – Лоза», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ходе ремонтных работ особое внимание было уделено восстановлению проезжей части, где были устранены дефекты покрытия. Полностью обновлена гидроизоляция путепровода. Это важный этап работ, направленный на предотвращение разрушительного воздействия влаги на несущие конструкции сооружения.

Также восстановлена система водоотвода, которая предотвратит скопление воды на поверхности сооружения. Перильные ограждения лестничных сходов выполнили из композитных материалов, что гарантирует их устойчивость к коррозии и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации.

В результате проведенных работ восстановлены и улучшены эксплуатационные характеристики путепровода, обеспечены безопасность и комфорт на участке федеральной трассы М-8 «Холмогоры» с интенсивностью движения более 40 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.