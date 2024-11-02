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На путепроводе через Каширское шоссе приступили к укладке асфальта

В Ленинском округе приступили к устройству асфальтового покрытия на путепроводе через Каширское шоссе, который строится в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно продолжается устройство опор и монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода через автодорогу А-105. Строительная готовность транспортных объектов составляет 70%, открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце 2024 года», — пояснили в ведомстве.

Также строители проводят устройство гидроизоляции на пролетном строении строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и автодорогой А-105.

Все работы выполняются в рамках реконструкции участка Каширского шоссе.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.