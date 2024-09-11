На подмосковном портале обновили услугу для перевозчиков такси

В Подмосковье на портале госуслуг оптимизирована услуга для перевозчиков такси. Теперь подать данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика можно в электронном виде, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Для удобства жителей и бизнеса на портале госуслуг Подмосковья появляется все больше новых сервисов. Так, в электронном виде можно воспользоваться более чем 380 услугами. Кроме того, проводится оптимизация уже существующих услуг. Например, в цифровом формате стала доступна подача сведений о полисе страхования для перевозчиков такси. Опция подключена в рамках услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Перевозчики такси теперь должны иметь полис обязательного страхования гражданской ответственности, который будет защищать пассажиров во время поездки. Подать данные об оформленных полисах в реестр перевозчиков необходимо до 1 ноября 2024 года. В Московской области передать сведения можно онлайн через региональный портал.

Отправить информацию об оформленном полисе следует с помощью подуслуги «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси» на странице услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси».

Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, самозанятые. Услуга предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал глава региона.