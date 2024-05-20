На подмосковной станции Купавна начали строить подземный пешеходный переход

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Строительство нового подземного пешеходного перехода началось на станции Купавна Горьковского направления МЖД. Он соединит Новый и Старый город, а также обеспечит выход пассажиров на платформу № 2, который оборудуют лифтом. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В настоящее время железнодорожники подготовили котлован для прокладки тоннельной части будущего перехода.

В перспективе новый тоннель заменит два существующих одноуровневых пешеходных перехода, оборудованных светозвуковой сигнализаций, и повысит уровень безопасности граждан, пересекающих железнодорожные пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.