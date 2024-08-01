На Пироговском шоссе установили все опоры правой стороны путепровода через ж/д

В Мытищах на Пироговском шоссе завершили устройство всех опор правой стороны путепровода через железную дорогу, также завершили монтаж балок на пролетных строениях искусственного сооружения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы проводятся в рамках реконструкции шоссе, открыть движение по реконструированному участку планируется в IV квартале 2024 года.

В ближайшее время строители приступят к омоноличиванию межбалочных швов. Новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы движения. Его длина составит около 80 м.

Параллельно продолжается переустройство сетей связи, ведется устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и линии наружного освещения. На участке от путепровода через железную дорогу до примыкания к Мытищинской хорде (а/д «Виноградово-Болтино-Тарасовка») ведутся работы по уширению дорожного полотна.

Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов, в том числе, строящегося ЖК «Мытищи Парк», кроме того, будет обеспечен выезд на Мытищинскую хорду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.