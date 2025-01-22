На пешеходном переходе в округе Люберцы завершено устройство фундамента

В поселке Красково г. о. Люберцы продолжается строительство надземного пешеходного перехода через Егорьевское шоссе. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для обеспечения безопасного подхода к новой школе рядом с ЖК «Новокрасково». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В настоящий момент завершено устройство фундамента южной башни-схода со стороны ЖК «Новокрасково». С северной стороны на ул. КСЗ проводится устройство ригеля опоры перехода. Параллельно проводится переустройство инженерных коммуникаций. Завершить работы планируется в 4 квартале текущего года», — отметили в ведомстве.

Новый переход соединит ЖК «Новокрасково» и ул. КСЗ в районе д. 10. Искусственное сооружение будет включать в себя пролетное строение, башни-сходы, оборудованные для маломобильных групп граждан, с лифтами грузоподъемностью до 1 000 кг. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение, архитектурная подсветка и обустройство пешеходных зон.

Переход обеспечит безопасный и комфортный переход через высокоинтенсивное Егорьевское шоссе, доступ к социальным объектам, расположенным в северной и южной частях поселка, а также к железнодорожной станции Коренево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.