На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе 8–9 сентября перекроют движение авто

На пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе продолжается строительство транспортной развязки. В ночное время 8 и 9 сентября на 27-28 км ЦКАД в Дмитровском округе запланирован монтаж металлоконструкций и фундаментов рамных опор, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работы будут проводиться с 00:00 по 05:00 часов. В этот период времени будут организованы краткосрочные остановки движения автомобилей в оба направления продолжительностью не более 20 мин. Объезд предусмотрен по трассе А-107 «Московское малое кольцо» и Дмитровскому шоссе.

Соблюдайте ПДД и заранее планируйте маршрут объезда.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.