На перекрестке в подмосковной деревне Веселево установят светофоры

На участке автомобильной дороги Верея-Медынь в деревне Веселево расположен перекресток с нерегулируемым движением, который ежедневно становится местом интенсивного движения. Эта дорога служит важной артерией для множества машин, включая большегрузы, что создает определенные риски для всех участников дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского горокруга.

Жители деревни, а также пассажиры общественного транспорта регулярно пересекают данный перекресток, направляясь к социально значимым объектам, таким как Веселевская амбулатория Наро-Фоминской областной больницы и территориальное управление Веселево администрации Наро-Фоминского городского округа.

С учетом высокой нагрузки на этот участок дороги и необходимости обеспечения безопасности, ГБУ МО «Мосавтодор» приняло решение установить светофоры. Это нововведение призвано значительно повысить безопасность дорожного движения и снизить вероятность ДТП или аварийно-опасных ситуаций на данном перекрестке. Установка светофоров станет важным шагом к улучшению условий для водителей и пешеходов, что в свою очередь положительно скажется на качестве дорожного движения.

В скором времени новое устройство будет подключено и начнет регулировку движения на перекрестке, уверенные в том, что это решение сделает участок дороги более безопасным и комфортным для всех пользователей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.