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На Осташковском шоссе в Мытищах будут организованы перекрытия движения

В Мытищах с 9 августа по 27 сентября на Осташковском шоссе будут организованы краткосрочные перекрытия движения транспорта с 0:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Такие перекрытия необходимы для работ по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ). Всего за этот период будут организованы 9 краткосрочных перекрытий, в рамках которых будут переносить провода ВЛ.

Водителям нужно быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.