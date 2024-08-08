На Осташковском шоссе в Мытищах будут организованы перекрытия движения
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В Мытищах с 9 августа по 27 сентября на Осташковском шоссе будут организованы краткосрочные перекрытия движения транспорта с 0:00 до 6:00, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Такие перекрытия необходимы для работ по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ). Всего за этот период будут организованы 9 краткосрочных перекрытий, в рамках которых будут переносить провода ВЛ.
Водителям нужно быть внимательными и учитывать изменения при планировании поездок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.