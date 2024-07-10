На Осташковском шоссе изменилась схема движения на время строительных работ

В рамках третьего этапа на Осташковском шоссе изменилась схема движения на время строительства Мытищинской хорды (Виноградово — Болтино — Тарасовка). Для удобства стоят регулировщики движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ориентировочно до 15 сентября будет перекрыт участок Осташковского шоссе от ул. Центральной в деревне Погорелки до поворота к подъезду ЖК «Императорские Мытищи» и дублера шоссе в районе СНТ «Виктория» для работ по реконструкции шоссе с устройством одностороннего движения, ливневой канализации и обустройства участка дороги.

Ранее в рамках первого и второго этапов также менялась схема движения на время строительства путепровода по основному ходу Мытищинской хорды через Осташковское шоссе, реконструкции Осташковского шоссе и обустройства кругового движения.

На четвертом этапе планируется организовать схему с односторонним движением в сторону Москвы и в сторону ЖК «Императорские Мытищи».

На завершающем пятом этапе строительства проектом предусмотрено обустройство второго выезда из ЖК «Мытищи Лайт». Полностью завершить работы, в том числе по организации движения в соответствии с проектом, планируется к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.