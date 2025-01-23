На обходе Малых Вязем зафиксировано свыше 278 тыс проездов с момента открытия

Ровно месяц назад Президент России Владимир Путин дал старт движению по обходу деревни Малые Вяземы в Московской области. Обход сразу стал востребованным у автомобилистов — в среднем по нему проезжает порядка 9 тысяч автомобилей в сутки, а всего за месяц с запуска движения зафиксировано свыше 278 тысяч проездов автомобилей по новому участку, сообщили в пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Автодор».

Обход Малых Вязем — один из самых долгожданных и значимых объектов в Подмосковье, построенный по поручению Президента. Благодаря открытию нового участка удалось повысить качество жизни жителей Малых Вязем, поскольку он разгрузил улично-дорожную сеть населенного пункта от транзитного транспорта. К тому же обход позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД — между Можайским и Минским шоссе.

Благодаря строительству обхода были ликвидированы пересечения дороги в одном уровне с железнодорожными путями Смоленского направления, что также повлияло на увеличение скорости движения транспорта и сокращение времени в пути. Новый инфраструктурный объект стал мощным импульсом для развития не только Московской области, но и всего Центрального региона, поскольку значительно улучшил транспортное сообщение — он обеспечивает безопасное и бесперебойное сообщение между подмосковными городами. В частности, улучшилась транспортная связанность Одинцова, Звенигорода, Голицына, Истры, Кубинки и уменьшилось время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково.

На обходе Малых Вязем протяженностью чуть более 4 км возведено 5 искусственных сооружений, в их числе 3 путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и через железнодорожные пути, а также мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.