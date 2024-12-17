На обходе Малых Вязем в Подмосковье завершили бетонирование последнего участка

В Одинцовском округе на ЦКАД завершается строительство обхода деревни Малые Вяземы. На объекте забетонировали последний участок путепровода, который обеспечит сквозной проезд для грузовых и легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Строители укладывают верхний слой покрытия, устраивают барьерное ограждение, а также наносят дорожную разметку. Помимо этого, для обеспечения комфорта людей, живущих вдоль дороги, устанавливают шумозащитные и грязезащитные экраны. В работах задействовано 436 человек и 126 единиц спецтехники.

При строительстве обхода общей протяженностью более 4 км возведено пять искусственных сооружений. В их числе три путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Обход деревни Малые Вяземы поможет разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за ее пределы. С его вводом в эксплуатацию разгрузится участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе.

Ожидается значительное улучшение транспортного сообщения между подмосковными городами, сокращение времени в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково.

Открытие движения по новому объекту намечено на конец декабря 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, отметил он.