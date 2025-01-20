На объектах «Мострансавто» провели 74 антитеррористические тренировки за 2024 год

За прошедший год на автовокзалах, автостанциях, в филиалах и автобусах «Мострансавто» проведено 74 тренировки по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Антитеррористические учения состоялись во всех подразделениях компании. Каждая тренировка длилась по несколько часов, в течение которых моделировалась чрезвычайная ситуация, включающая практическую и теоретическую части. Цель таких учений — координация совместных действий, совершенствование реагирования на нештатные ситуации, а также обмен накопленным опытом.

Так, например, на автовокзале г. Дмитрова проведена учебная тренировка по теме: «Порядок действия руководства, сотрудников предприятия и охраны при обнаружении бесхозного предмета в транспортном средстве при въезде на автовокзал Дмитрова. Взаимодействие с правоохранительными и специальными службами Дмитровского городского округа». В ходе мероприятия были отработаны оперативные действия всех участников на случай возникновения такой ситуации.

Работники предприятия проводят тренировки самостоятельно, а также с участием представителей МВД, ФСБ, МЧС и экстренных служб. К ним также привлекаются сотрудники частных охранных организаций, подразделений транспортной безопасности, осуществляющих охрану объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.