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На МЖД завершилась подготовка подвижного состава к зиме

На Московской железной дороге завершилась подготовка к зимним перевозкам электричек, рельсовых автобусов, а также скоростных поездов «Ласточка», курсирующих на межрегиональных маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Всего подготовлено 220 электропоездов, 45 рельсовых автобусов, а также 107 «Ласточек».

В ходе сезонной подготовки проверяется техническое состояние тормозного оборудования, аккумуляторных батарей, проводится очистка воздушных фильтров, смена масел, ревизия климат-систем и нагревательных элементов в калориферах. У рельсовых автобусов дополнительно осуществляется проверка ремней, а также жидкостных подогревателей дизеля. Настраиваются регуляторы температуры рабочих жидкостей в системах дизеля и гидропередачи.

С учетом специфики скоростного подвижного состава особое внимание при сезонной подготовке уделялось исправности автоматических дверей и выдвижных ступеней вагонов, а также токоприемников, для защиты которых при наступлении низких температур будет использоваться антиоблединительная жидкость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.