На МЖД в Подмосковье завершили проверку мостов перед паводком

Специалисты завершили обследование 4,2 тыс. малых мостов, водопропускных труб и 33 плотин на Московской железной дороге в Подмосковье перед весенним паводком. Меры направлены на обеспечение бесперебойного движения поездов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Непрерывный контроль ведется за состоянием пути, гидротехнических сооружений и участков со сложными геологическими условиями. На 62 водомерных постах в бассейнах крупных рек замеры уровня воды проводят дважды в день. Дополнительно организованы 12 пунктов постоянного наблюдения на отрезках, расположенных рядом с водоемами. Локомотивные бригады прошли инструктаж по порядку движения в условиях паводка.

Железнодорожное полотно обследуют с помощью систем видеоконтроля на мобильных диагностических комплексах. Особое внимание уделяют стрелочным переводам, устройствам сигнализации, централизации и блокировки, опорам контактной сети и трансформаторам. Для предотвращения подтоплений расчищено 3,9 тыс. км кюветов и более 3,4 тыс. км водоотводных канав.

Сформирован запас материалов и инструментов для предупреждения размывов и оперативной ликвидации возможных последствий. Кроме того, на МЖД подготовлены 23 противоразмывных поезда — на шесть больше, чем годом ранее. Они размещены по всему полигону дороги и готовы к оперативному направлению в зоны риска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.