На МЖД в Подмосковье очистили 649 вагонов от граффити

На Московской железной дороге в январе и феврале привели в порядок 649 вагонов электропоездов, пострадавших от вандализма. Специалисты также заменили сотни стекол и отремонтировали оборудование в поездах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В январе–феврале с вагонов электропоездов удалили граффити, заменили 643 разбитых стекла, отремонтировали 1,2 тыс. испорченных диванов и кресел, а также более 1,1 тыс. единиц внутривагонного оборудования, ручек и замков. Работы проводились на Московской железной дороге.

Для обеспечения комфорта пассажиров поврежденные вагоны временно выводят из эксплуатации и направляют в ремонт. На очистку рисунков и надписей с одной стороны вагона уходит более шести часов работы трех–четырех сотрудников. Специалисты вручную отмывают и перекрашивают поверхность, расходуя до шести литров растворителя и до десяти литров краски. Устранение других повреждений занимает до 2,5 часов.

В МЖД напомнили, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет административную и уголовную ответственность. Пассажиров призвали сообщать о фактах вандализма в правоохранительные органы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.