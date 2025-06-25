На МЖД сформировали мобильный волонтерский отряд для помощи в профилактике ЧС

Мобильный волонтерский отряд сформирован на Московской железной дороге. В него вошли 25 добровольцев, которые прошли специальную подготовку на базе одного из учебных центров МЧС. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для волонтеров была разработана специальная программа объемом 72 часа. В нее вошли теоретические и практические занятия.

Среди основных тем:

защита в чрезвычайных ситуациях;

профилактика и пропаганда в области ЧС;

пожарная профилактика;

оказание первой помощи;

основы топографии и ориентирование на местности и другие.

Членов мобильного отряда волонтеров могут привлекать для помощи во время мероприятий по предупреждению и профилактике ЧС; в медицинских учреждениях, в том числе и на станциях переливания крови; во время нестандартных ситуаций, в том числе и на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.