На МЖД к зиме подготовили более 160 единиц снегоуборочной техники

В парке путевых машин МЖД к работе подготовлено 165 единиц различной снегоуборочной и снегоочистительной техники, которая по необходимости будет привлекаться к очистке железнодорожной инфраструктуры от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На МЦК и МЦД будут задействованы современные самоходные снегоуборочные машины, которые работают без локомотива и предназначены для очистки от снега «узких» мест — горловин станций и стрелочных переводов.

Кроме того, для поддержания техники в рабочем состоянии в период ее активной эксплуатации и своевременного устранения возможных неисправностей сформированы мобильные сервисные группы с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта на линиях.

На 14 станциях, расположенных на всем полигоне столичной магистрали, определены места хранения запасных деталей и инструментов, необходимых для производства ремонтных работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.