На МЦД-4 в Балашихе откроют спуск к платформе поездов дальнего следования

Глава городского округа Балашиха вместе с заместителем начальника Московской железной дороги по строительству Павлом Петровичевым посетили станцию МЦД-4 в микрорайоне Железнодорожный. Они провели выездное совещание и проверили ход работ по возведению третьей платформы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас пассажиры МЦД пользуются первой и второй платформами, а для поездов дальнего следования — третьей, но попасть на нее можно только с временного моста. После открытия нового спуска попасть на все платформы можно будет напрямую с вокзала — без обходов и лишних переходов», — поделился Сергей Юров.

В ходе рабочего визита Сергей Юров и Павел Петровичев осмотрели строительную технику и готовность инфраструктуры. В августе проведут приемочную комиссию, по результатам которой будет принято решение об открытии спуска на третью платформу.

Следующим этапом работ на МЦД-4 станет демонтаж четвертой платформы и завершение строительства северного вестибюля станции, который планируют открыть уже к середине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.