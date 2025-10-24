На мосту через реку Вольную в Орехово-Зуеве отремонтировали переходные плиты

Дорожные службы продолжают работы в рамках планово-предупредительного ремонта на мосту через реку Вольную вблизи деревни Степановки Орехово-Зуевского округа. Мост 1966 года постройки обеспечивает местным жителям транспортное сообщение с деревней Авсюнино и Шатурским шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«На текущий момент на сооружении протяженностью 35 м мостовики отремонтировали деформационный шов, гидроизоляцию и переходные плиты моста, а также заменили консоли тротуаров. В ближайшее время специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и установят перильные и барьерные ограждения, а затем приступят к подмостовым работам и нанесению разметки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для более оперативного и безопасного выполнения ремонта, а также для удобства порядка 2 тыс. автомобилистов, на мосту организовано реверсивное движение транспорта. Завершить работы планируется во второй декаде ноября текущего года.

В настоящее время подмосковные дорожники проводят дополнительные обследования искусственных сооружений, расположенных на региональной сети, для определения следующих объектов ремонта в рамках планово-предупредительных работ по содержанию мостовых сооружений.

Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений проводится для поддержания их надежной и безопасной работы, а также продления срока службы. Кроме того, данный вид ремонта позволяет выявить и устранить потенциальные неисправности до того, как они приведут к серьезным проблемам в эксплуатации, тем самым обеспечивая бесперебойную работу искусственных сооружений и снижая риск аварий.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.