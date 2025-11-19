На мосту через Клязьму в Мытищах установили буронабивные сваи на всех опорах

В микрорайоне Пирогово Мытищ дорожники продолжают строительство моста через реку Клязьму. Работы планируется завершить в I квартале 2028 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В настоящее время строительная готовность объекта составляет 5%. Завершены работы по устройству буронабивных свай на всех опорах моста и бетонированию ростверка. Сейчас строители приступают к армированию стоек опор. Всего будет возведено 4 опоры», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках работ планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Также будет реконструирован участок дороги от ул. Комсомольской до ул. Центральной общей протяженностью свыше 1,1 км, обустроены разворотные петли и съезды на прилегающую улично-дорожную сеть, в частности, на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.

Новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, поскольку обеспечит еще один удобный выезд на Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.