На мосту через канал им Москвы установили автоматическую систему борьбы с гололедицей

На мосту через канал имени Москвы на 26-м км Дмитровского шоссе в г. о. Мытищи завершили устройство автоматизированной системы по борьбе с гололедицей. Работы проводились на левой части сооружения по направлению движения в сторону области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль»

Новая система, включающая датчики температуры дорожного покрытия и воздуха, метеостанцию и автоматизированные распылители, предназначена для оперативного реагирования на изменение погодных условий и предотвращения образования гололеда. Датчики в режиме реального времени отслеживают состояние дорожного покрытия и передают данные в центральный пункт управления.

Установленная на мосту метеостанция предоставляет информацию о температуре воздуха, влажности, скорости и направлении ветра. На основании полученных данных система автоматически определяет необходимость обработки дорожного покрытия противогололедными материалами и активирует распылители. Распылители равномерно распределяют реагенты по поверхности моста, предотвращая образование наледи. Установка автоматизированной системы позволит значительно повысить безопасность движения на данном участке Дмитровского шоссе в зимний период. Она обеспечит своевременное и эффективное реагирование на изменение погодных условий, а также использует строго необходимый объем противогололедных материалов, что снижает вредное воздействие на окружающую среду.

В планах ФКУ «Центравтомагистраль» продолжить устройство данной системы на правой части моста через канал имени Москвы в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.