На месте самостроя в СЗАО обустроили общедоступную парковку

В районе Щукино земельный участок освобожден от незаконной постройки. Теперь для жителей ближайших домов стали доступны дополнительные парковочные места.

В столичном районе Щукино на месте снесенного самостроя появилась новая общедоступная парковка. Ранее на этом участке находилось незаконное строение, которое было демонтировано. Теперь жители близлежащих домов получили дополнительные места для парковки, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Во время мониторинга территории СЗАО сотрудниками ведомства было выявлено незаконное строение по адресу: ул. Берзарина, д. 36, стр. 19.

«Одноэтажное здание площадью свыше 1800 кв. м было расположено рядом с действующей автостоянкой на пересечении улиц Максимова и Берзарина. Инспекторы установили, что участок, на котором возведено строение, является частью уличной дорожной сети и не предназначен для целей строительства», — отметил Бобров.

Он добавил, что опрос законности постройки рассматривался в суде, который подтвердил нарушение и обязал собственника снести самострой.

На данный момент незаконное строение демонтировано, а на освобожденной территории организована бесплатная парковка

Иван Бобров также напомнил, что проверить, является ли объект самостроем, можно с помощью чат-бота «Самострой.net» в Telegram. Для этого необходимо ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить на публичной кадастровой карте Росреестра. Сервис проанализирует данные и предоставит пользователю ответ о законности строения.