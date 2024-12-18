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На маршруты в Лобне вышли 13 новых автобусов в 2024 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельное совещание с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Основное внимание уделили работе общественного транспорта. В Лобне — 17 маршрутов общественного транспорта. Перевозки по ним осуществляют «Мострансавто» и «Северный тракт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году «Мострансавто» добавил на маршруты 13 новых автобусов, и 38 обновили — повысили класс. Также планируется повысить класс трех автобусов на маршруте № 1.

У «Северного тракта» на рейсы вышли 6 новых комфортабельных автобусов малого класса. Подвижной состав будет обновлен и на маршруте № 24К.

Также на совещании обсудили реализацию пилотного проекта «50 Умных ФОКов».

«В 2024 году в Московской области запустили инновационный проект, реализация которого подразумевает интеграцию искусственного интеллекта в управление спортивными объектами, что позволит анализировать загрузку физкультурно-оздоровительных комплексов и контролировать посещаемость спортсменов», — рассказала в своем телеграм-канале глава города Анна Кротова.

Спортивные объекты городского округа Лобня планируют принять участие в проекте в 2025 году.

В ходе ВКС традиционно уделили внимание работе с обращениями жителей и рассмотрели еще ряд вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.