На маршруты в Коломне вышли новые автобусы

Автопарк коломенского филиала «Мострансавто» пополнили новые транспортные средства. К работе приступили два новых автобуса. Они обслуживают маршрут № 27 «Коломна (а/с Старая Коломна) — Непецино» и № 53 «Белоомут — Коломна (а/в Коломна)», передает пресс-служба администрации городского округа.

«Всего с начала текущего года в МАП № 2 Коломны поступило пять автобусов марки ЛиАЗ-5292. Все они большого класса и оснащены различными новейшими технологиями, такими как системы климат-контроля, видеонаблюдения, электронные рейсоуказатели, валидаторы и USB-розетки для зарядки гаджетов. Кроме того, автобус этой марки имеет специальные места для инвалидных колясок и адаптирован для маломобильных пассажиров», — рассказал заместитель главы Городского округа Коломна Роман Истомин.

Еще три автобуса, которые поступили в коломенский филиал «Мострансавто» ранее, обслуживают маршруты № 24 «Коломна (а/с Старая Коломна) — Богдановка», № 58 «Ловцы — Коломна (а/в Коломна)» и № 5 «а/с Старая Коломна — Щуровская больница».

Новые автобусы с увеличенным количеством мест в салоне до 41 и пассажировместимостью 100 человек внедрены на маршруты для улучшения условий для пассажиров. В салоне предусмотрены багажные полки для удобства размещения личных вещей. Это существенно повышает качество обслуживания и делает поездки более комфортными, особенно на маршрутах с высоким пассажиропотоком.

Кроме того, в скором времени в МАП № 2 по распределению поступят еще 11 новых транспортных средств, которые будут курсировать по наиболее загруженным маршрутам.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.