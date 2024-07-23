На маршруты Подмосковья вышли три новых автобуса

«Мострансавто» продолжает обновление подвижного состава на территории Московской области. Новые автобусы ЛиАЗ-5292 уже курсируют по маршрутам № 20 «Электросталь (ул. Ялагина) — Ногинск», № 26 «ст. Ногинск-Электрогорск» и № 27 «Павловский Посад — Ногинск», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

ЛиАЗ-5292 — автобус большого класса вместимости. Новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, USB-розетками для зарядки мобильных устройств. В транспортных средствах предусмотрена система «книлинг» — наклона кузова в сторону дверей на остановке, что значительно облегчает посадку и высадку различным категориям пассажиров. Для удобства маломобильных пассажиров есть механическая аппарель, а в салоне — место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. Также в салоне организовано место для провоза собаки-поводыря. Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Введение новых автобусов на маршруты — это положительная тенденция, которая повышает качество общественного транспорта и улучшает условия для пассажиров, особенно это актуально для маршрутов с большим пассажиропотоком.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.