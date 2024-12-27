На маршруты Подмосковья вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ, еще 100 готовятся к выходу

На маршруты крупнейшего перевозчика Московской области — компании «Мострансавто» — вышли 100 современных автобусов ЛиАЗ большого класса. Еще 100 машин находятся на стадии регистрации в ГАИ и начнут перевозить пассажиров сразу после постановки на учет. И это далеко не конец: автопарк продолжает пополняться новыми транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые автобусы уже работают на 40 маршрутах в городских округах Московской области, включая Балашиху, Богородский, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Истру, Королев, Краснознаменск, Ленинский, Лобню, Лыткарино, Люберцы, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Реутов, Ступино, Чехов, Электросталь и Павлово-Посадский. Особое внимание уделено социально значимым направлениям и маршрутам с наибольшим пассажиропотоком.

«Обновление автопарка — одна из приоритетных задач. Новые автобусы улучшают транспортную доступность, повышают уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также способствуют дальнейшему развитию. Работа по обновлению продолжается», — сообщили в «Мострансавто».

Новые ЛиАЗы оснащены всем необходимым: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения и USB-розетками. Для маломобильных пассажиров предусмотрены все условия — от мест для инвалидных колясок до системы «книлинг», которая снижает высоту посадки, наклоняя корпус автобуса в сторону остановочного пункта.

В салонах автобусов установлены стационарные валидаторы. Оплатить проезд можно удобными безналичными способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» или социальной картой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.