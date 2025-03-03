На маршруты «Мострансавто» скоро выйдут автобусы нового поколения Citymax

Новую модель автобуса большого класса Citymax 12 Ликинского автобусного завода первыми осмотрели вице-губернатор Московской области Владимир Локтев, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин и генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ходе встречи они оценили современные решения в конструкции и в интерьере нового автобуса, отметили технические новшества транспортного средства, которые обеспечивают повышенный уровень комфорта для пассажиров и водителя.

Автобус нового поколения Citymax 12 обладает отличной маневренностью и отличается увеличенной шириной дверных проемов и проходов между сиденьями. Оснащается новым отечественным дизельным двигателем ЯМЗ-537 с увеличенным до 7,7 л рабочим объемом и мощностью 360 л. с. Кузов автобуса изготовлен с применением современных композитных материалов, которые отличаются легкостью, прочностью и не подвержены коррозии. За счет внедрения инновационных материалов в автобусах снижен уровень шума. Большая площадь остекления дает отличную обзорность.

Салон автобуса рассчитан на 109 пассажиров. В салоне установлены USB-зарядки, двухзонный климат-контроль делает поездку комфортной и для водителя, и для пассажиров в любую погоду. Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, механической аппарелью, просторной накопительной площадкой с поясничными упорами и специально оборудованным местом для инвалидной коляски. Система «книлинг» наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку.

В автобусах «Citymax» реализована система «чистого пола», которая подразумевает отсутствие каких-либо креплений к полу: это облегчает перемещение пассажиров, а для транспортной организации упрощает мойку салона.

В салонах автобусов установлены стационарные валидаторы. Оплатить проезд можно удобными безналичными способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» или совершить поездку с помощью социальной карты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.