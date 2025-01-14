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На маршруте в Орехово-Зуеве запущен новый автобус

В 2024 году на маршруты различных округов Подмосковья вышли более 1 тыс. новых автобусов разных классов. Для обеспечения комфортного и безопасного проезда жителей специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области продолжают проводить специальные мероприятия и в новом году. Например, обновляют подвижной состав, запускают новые маршруты, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского округа.

Так, на маршруте № 22 «Орехово-Зуево — Куровское» в Орехово-Зуевском округе теперь работает новый автобус ЛиАЗ-5292.

Транспортное средство оборудовано системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Автобус адаптирован для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пассажировместимость автобуса ЛиАЗ-5292 — 100 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.