На маршрут в Балашихе выйдут 58 новых автобусов до конца года

Обновление общественного транспорта продолжается в городском округе Балашиха. На маршруте № 396 малые автобусы уже заменены на автобусы большого класса, также увеличено количество рейсов. Подобные изменения затронули еще 14 маршрутов городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автопарк Балашихи пополнится 58 новыми автобусами до конца 2025 года. Четыре из них поступят уже в сентябре: один автобус выйдет на маршрут № 193, один — на маршрут № 9 и еще два — на маршрут № 10.

«Главная задача — чтобы наши жители могли пользоваться современным и удобным транспортом каждый день», — прокомментировал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Также уже ведется подготовка к зиме: проводится техническое обслуживание автобусов, закупаются необходимые запчасти и расходные материалы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.