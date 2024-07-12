На маршрут № 368 в Долгопрудном вышли 6 новых автобусов

Автобусный парк Долгопрудного вновь пополнился новой техникой. Шесть современных комфортных автобусов ЛИАЗ большого класса, поступивших в МАП № 9 (филиал «Мострансавто»), направлены на маршрут № 368 (Долгопрудный — метро «Ховрино»). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«После постановки на учет автобусы приступили к транспортному обслуживанию пассажиров Долгопрудного. В планах — обновить состав для маршрута № 472. Это самый протяженный и сложный с учетом пробок междугородний маршрут», — сообщил заместитель директора МАП № 9 Сергей Бизяев.

Полученные автобусы выходят на замену устаревшей техники автопарка. В автотранспортной компании отметили, что ожидается еще поступление новых машин.

На 368-м маршруте в Долгопрудном по будням работают 58 автобусов. В часы пик к ним добавляются еще три.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.