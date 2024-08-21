На М-5 «Урал» в районе поселка Октябрьский 11–21 октября перекроют движение авто
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С 11 по 21 октября на участке федеральной трассы М-5 «Урал» с 27,2 по 28,2 км в период с 1:00 до 4:00 (продолжительностью не более 30 минут) будет закрыто движение транспорта в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Водителей просят быть внимательными, учитывать данную информацию при планировании поездок.
Водителям необходимо скорректировать маршрут в указанное время или ожидать окончания работ на месте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.