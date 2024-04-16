На М-1 «Беларусь» в Подмосковье появится новая транспортная развязка

На 86-м км трассы М-1 «Беларусь» в Рузском городском округе Подмосковья развернуты работы по возведению транспортной развязки на пересечении с дорогой А-108 «Московское большое кольцо» в районе поселка Дорохово. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Специалисты уже завершили устройство опор разворотной петли, полностью переустроили линии связи, провели большую часть мероприятий по монтажу очистных сооружений. Сейчас они занимаются земляными работами, строительством подходов к сооружению, возведением двух пешеходных переходов — надземного и подземного.

Кроме того, дорожники смонтируют линии освещения, шумозащитные экраны вдоль населенных пунктов и установят оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. Предусмотрено и благоустройство территории, прилегающей к расположенному на 86-м км М-1 памятнику Зое Космодемьянской. Здесь устроят парковочную площадку, тротуары, пешеходные ограждения, обустроят освещение.

Новое сооружение позволит ликвидировать пересечение дорог М-1 «Беларусь» и А-108 «Московское большое кольцо» в одном уровне и повысить безопасность движения транспорта. Кроме того, открытие развязки даст возможность убрать расположенные на этом участке светофорные объекты и увеличить пропускную способность обеих трасс.

Завершение строительства развязки намечено на 2025 год. В дальнейших планах дорожников — реконструкция трассы М-1 с 66-го по 84-й км в Московской области и продолжение развития дороги в Смоленской области до границы с Республикой Беларусь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.