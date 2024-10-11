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На Ленинградском направлении продолжают работы по снижению шума вдоль ж/д путей

Для снижения шумового воздействия на жителей домов, расположенных вблизи железнодорожного полотна на участке МЦД-3 Ленинградского направления, Октябрьской железной дорогой в плановом порядке устанавливаются шумозащитные экраны. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От железнодорожной платформы Зеленоград-Крюково в сторону Санкт-Петербурга вдоль улицы Панфилова и в сторону Москвы вдоль улицы Железнодорожная было установлено более 1,6 км шумозащитных экранов высотой 6 метров.

Вблизи остановочного пункта «Малино» от платформы «Фирсановская» вдоль железнодорожных путей возведено 650 метров специальных шестиметровых защитных конструкций.

Также в районе станции Ховрино железнодорожники установили более 300 метров шумозащитных экранов высотой 5,5 метров. Работы на данном участке будут продолжены в 2025 году.

Ранее в Москве вдоль Октябрьской железной дороги между станциями Останкино — Петровско-Разумовская было установлено более 300 метров шумозащитных экранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.