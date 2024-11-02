На Кокошкинском шоссе установили новый шумозащитный экран
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Дорожные службы обустроили новый шумозащитный экран вдоль Кокошкинского шоссе рядом с коттеджным поселком Мирас Одинцовского округа. Специалисты установили более 1,6 тыс. кв.м панелей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Вблизи места установки экрана находятся гимназия, детский сад, церковь и другие социально значимые объекты.
В ведомстве напомнили, что ранее в этом году специалисты установили 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе — Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино г. о. Подольска. В Жуковском заменили более 6 тыс. кв. м панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги «М-5 „Урал“ — г. Жуковский (ЛИИ им. Громова)» рядом с СНТ Строитель, Мичуринец, Дружба-2 и Цаговским лесом.
Шумозащитный экран является важным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивая эффективное снижение уровня шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселенных территорий. Кроме своей основной задачи, такие конструкции также защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений, а непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.
«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.