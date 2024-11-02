На Кокошкинском шоссе установили новый шумозащитный экран

Вблизи места установки экрана находятся гимназия, детский сад, церковь и другие социально значимые объекты.

В ведомстве напомнили, что ранее в этом году специалисты установили 350-метровый шумозащитный экран вдоль дороги «Старосимферопольское шоссе — Бережки» у деревень Коледино и Новоколедино г. о. Подольска. В Жуковском заменили более 6 тыс. кв. м панелей шумозащитного экрана вдоль участка дороги «М-5 „Урал“ — г. Жуковский (ЛИИ им. Громова)» рядом с СНТ Строитель, Мичуринец, Дружба-2 и Цаговским лесом.

Шумозащитный экран является важным элементом дорожной инфраструктуры, обеспечивая эффективное снижение уровня шума в окрестностях жилых зданий, остановок и густонаселенных территорий. Кроме своей основной задачи, такие конструкции также защищают пешеходов и жителей от дорожной пыли и загрязнений, а непрозрачные экраны уменьшают ослепление, вызванное фарами автомобилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.