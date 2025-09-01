сегодня в 15:18

На Каширском шоссе в Подмосковье оптимизировали движение

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали движение на Каширском шоссе, скорректировав режим работы 3 светофорных объектов. Работы провели в Домодедове и Ленинском округе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На 35-м км шоссе селе Ям в округе Домодедово изменили пофазный разъезд, добавив возможность выезда на Каширское шоссе во время работы пешеходных светофоров.

А в городе Видное Ленинского округа изменения внесли в работу двух светофоров на 24-м км шоссе — на выезде в сторону остановки «Апаринки» и на 25-м км в районе остановки «Аммиачный завод».

«Также специалисты продолжают регулярно мониторить работу светофоров, где ранее оптимизировали движение. Точечные корректировки с учетом изменений транспортного потока помогают увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог на 10-15%», — добавили в ведомстве.

