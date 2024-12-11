На Каширском шоссе с 17 декабря изменится схема движения авто

С 17 декабря на Каширском шоссе будет закрыт левый поворот на п. Развилка при движении со стороны Москвы. Изменения связаны с открытием разворотной эстакады между Каширским шоссе и дорогой А-105 в районе д. Апаринки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ГК «Автодор».

Чтобы попасть в поселок Развилка при движении из Москвы, автомобилистам нужно будет доехать до 25 км трассы и использовать для разворота новую транспортную развязку.

С 10 декабря проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы осуществляется через новую разворотную эстакаду. Эти меры направлены на обеспечение бессветофорного проезда через участок Каширского шоссе.

Движение транспорта в сторону Москвы и области по основному ходу Каширского шоссе и дороги А-105 будет осуществляться в обычном режиме.

Новая разворотная эстакада в районе д. Апаринки — первый этап крупного проекта по реконструкции Каширского шоссе на участке км 0-4,4 км. Дорога позволит водителям сэкономить до 10-15 минут в пути на этом участке за счет перераспределения транспортных потоков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.