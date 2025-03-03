На Каширском и Володарском шоссе в Ленинском округе установят тросовое ограждение

В Ленинском округе на Каширском и Володарском шоссе в 2025 году проведут работы по установке дополнительных барьерных ограждений. Работы проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В этом сезоне больше 160 участков региональных дорог Подмосковья, в том числе шоссе с интенсивным движением, обустроим ограждениями разного типа. На 30 участках смонтируют 30 км тросовых ограждений, чтобы разделить потоки, а больше 130 участков оборудуют 30 км металлических барьерных ограждений — по краю дорог для предупреждения ДТП и в местах концентрации дорожных аварий. Работы планируется проводить в весенне-летний период», — сказал зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик.

В Ленинском округе тросы обустроят на 28-м и 27-м километрах Каширского шоссе, а также на Володарском шоссе на участке от поворота на ул. Василия Молокова до дома № 8.

«Каширское и Володарское шоссе — это шоссе с очень интенсивным движением. Локации, где будут проводится работы особенно востребованы — они является главными транспортными артериями для жителей деревень Дыдылдино, Апаринки, поселка Молокова, Горки Ленинские, Петровское и других населенных пунктов», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Работы по установке тросовых ограждений в Ленинском округе на Каширском и Володарском шоссе планируют завершить до конца октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.