На Ярославском шоссе временно ограничили движение авто из-за ремонтных работ

На федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в районе Мытищ временно ограничено движение транспорта в связи с заменой верхнего слоя покрытия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для устранения дефектов, влияющих на безопасность, на 21 км Ярославского шоссе на мосту через реку Яузу закрыто движение по трем полосам из шести. Это необходимо, чтобы заменить гидроизоляцию, деформационные швы и уложить новое покрытие на мосту.

Работы планируется завершить до конца октября 2025 года, но учитывая высокую интенсивность трафика на данном участке, дорожные службы приложат все усилия для сокращения сроков ремонта.

В период проведения работ водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим и указывающих направление объезда, а также планировать маршруты заранее с учетом увеличения времени в пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.