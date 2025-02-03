На Ярославском направлении обновят подвижный состав

ЦППК совместно с Дептрансом Москвы до конца года планирует запустить 15 современных составов на Ярославском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

«Ожидается, что первые поезда выйдут на маршруты уже в мае. Эта работа проводится в рамках масштабного обновления подвижного состава на самом востребованном нашем направлении — Ярославском. Ежедневно его маршрутами пользуются более 292 тыс. пассажиров. Современные поезда будут курсировать для них, в том числе, в часы пик, когда они наиболее востребованы», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

ЭП2Д — это современные поезда, отвечающие актуальным требованиям качества пассажирских перевозок. Они оборудованы USB-разъемами для удобной зарядки гаджетов в пути и велокреплениями, а пассажирские кресла сделаны из износостойких материалов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха поддерживает оптимальную атмосферу в вагонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.