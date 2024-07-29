На Горьковском направлении Московской железной дороги реконструируют 2 платформы

Главгосстройнадзор Подмосковья провел профилактический визит на остановочный пункт Казанское Горьковского направления Московской железной дороги. Здесь завершается реконструкция двух пассажирских платформ, сообщает пресс-служба ведомства.

Центральная пригородная пассажирская компания полностью обновляет пассажирскую инфраструктуру. Работы стартовали в июле 2023 года, сегодня строители уже выполнили основную часть и приступили к благоустройству прилегающей территории.

В ходе реконструкции на платформах полностью заменены плиты перекрытия и фундаментные блоки, установлены навесы и малые архитектурные формы, построены новые билетные кассы. На самих платформах установлены стойки экстренной связи SOS, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло, проведено современное светодиодное освещение. Для маломобильных групп населения станции оборудованы пандусами со специальным нескользящим покрытием.

Полностью завершить реконструкцию планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.