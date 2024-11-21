На федеральных трассах Подмосковья разместили открытки с выдающимися личностями

Важное событие ожидает автолюбителей и путешественников в преддверии дней воинской славы и памятных дат: в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже пять лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах страны будут показаны цифровые информационные открытки, сообщает пресс-служба организаторов акции.

Открытки станут настоящими культурными путеводителями, рассказывающими о значимых личностях, которые внесли весомый вклад в историю нашей страны.

«Мы стремимся сделать историю доступной и интересной для каждого. Электронные открытки — это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться за нашу страну и ее героев», — отметил Федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко.

С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает все больше участников и открывает новые горизонты для знакомства с выдающимися личностями нашей истории. Актуальность проекта уже не первый год подтверждается большим интересом как со стороны органов государственной власти, так и со стороны молодежи, которая уже приняла участие в проведенных мероприятиях.

В этом году в акции приняло участие рекордное количество городов и жителей, свыше 74 субъектов Российской Федерации и более 10 федеральных органов государственной власти с учетом их территориальных органов и подведомственных учреждений присоединились к реализации проекта, которые делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в нашей культуре и обществе.

Открытки разработаны при участии управления делами президента Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации, министерства финансов Российской Федерации, ФГОБУВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации», Российского общества «Знание», ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо» и другими.

Размещение открыток на табло переменной информации стало возможным благодаря содействию Федерального дорожного агентства и подведомственному ему ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.