На федеральных автодорогах Подмосковья обновят разметку

сегодня в 16:56

В Московской области на федеральных автодорогах началось обновление разметки. В первую очередь после зимнего сезона будут обновлены участки с высокой интенсивностью движения, где наблюдается повышенный износ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на федеральное ведомство.

Работы продлятся до конца мая. Следующим этапом станет нанесение горизонтальной разметки на всей сети федеральных дорог.

ФКУ «Центравтомагистраль» обращает внимание водителей, что при подъезде к местам проведения работ установлены предупреждающие знаки. Водителям необходимо быть внимательными и снижать скорость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.