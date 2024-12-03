На эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105 в Подмосковье нанесли разметку

В Ленинском округе в рамках реконструкции Каширского шоссе завершили нанесение дорожной разметки на проезжей части разворотной эстакады между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Рабочее движение по эстакаде планируется открыть в середине декабря. Дорога обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволит водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Параллельно продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся два путепровода — через Каширское шоссе и автодорогу А-105. Сейчас строители проводят устройство плиты проезжей части путепровода через А-105 — ведется монтаж несъемной опалубки. На путепроводе через Каширское шоссе проводится установка барьерного ограждения.

Открыть движение по развязке планируется в 1 квартале 2025 года. После открытия движения появится возможность бессветофорного проезда с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону Москвы и области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.