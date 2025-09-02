На дублере Пятницкого шоссе стартовали работы на путепроводе в районе СНТ «Гея»

В Красногорске в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе дорожники начали работы на путепроводе в районе СНТ «Гея». В рамках строительства дублера будут построены еще один путепровод через дорогу из д. Сабурово, мост через р. Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Завершить строительные работы планируется в следующем году, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сейчас строители начали работы на втором путепроводе в районе СНТ «Гея». Здесь монтируют буронабивные сваи на опорах сооружения. Данный этап является одним из ключевых в формировании фундамента путепровода, обеспечивающего его прочность и долговечность. Одновременно продолжается возведение путепровода в д. Сабурово, строительная готовность которого уже превышает 80%. На объекте ведутся работы по сварке швов и установке ребер жесткости», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно продолжается возведение моста через р. Синичку, устройство земляного полотна по основному ходу дороги, оснований дорожной одежды, водоотводных систем и монтаж инженерных коммуникаций.

Строительство дублера осуществляется с целью улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета.

Строительство дублера позволит водителям сэкономить 20-30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.

Участок строительства новой дороги (5,2 км) пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Движение по дороге будет осуществляться по 4 полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.