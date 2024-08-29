На дороге Путилково-Пятницкое шоссе установили пролетное строение временного моста

сегодня в 12:30

В Красногорске в рамках строительства дороги «Путилково — Пятницкое шоссе» завершили обустройство пролетного строения временного моста, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Временный мост, устройство которого завершили, в дальнейшем будет использоваться при возведении капитального мостового сооружения через реку Журавку длиной свыше 66 метров в составе будущей автомобильной дороги „Путилково — Пятницкое шоссе“», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Параллельно продолжается устройство свайных оснований под опоры мостового перехода, со стороны Пятницкого шоссе ведется устройство подпорных стен, а также строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций.

Строительство дороги осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилкове. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Новая автодорога обеспечит устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.