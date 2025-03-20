На дороге «Путилково-Пятницкое шоссе» начали монтаж балок пролета моста через реку

В рамках строительства дороги «Путилково-Пятницкое шоссе» приступили к монтажу балок пролетного строения моста через реку Журавку, всего предстоит смонтировать 21 балку. Завершить основные строительные работы на объекте планируется в I квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно проводится устройство земляного полотна по основному ходу автодороги, со стороны Пятницкого шоссе ведется устройство подпорных стен, идет строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 27%», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Строительство дороги осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в микрорайоне Путилково. Новый объект позволит обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.