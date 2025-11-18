На дорогах в 10 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

В рамках работ по содержанию региональных дорог специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в 10 округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на 3 городских дорогах: Борисовском шоссе в Серпухове, улице Кольцо в Дмитрове, Лихачевском шоссе в Долгопрудном.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на семи дорогах: Садовой улице в деревне Ерново м. о. Зарайск, Новинском шоссе в поселке городского типа Монино г. о. Щелково, Центральной улице в селе Старая Ситня г. о. Ступино, Монинском шоссе в поселке городского типа Свердловский Лосино-Петровского г.о, а также в деревне Данилово Павлово-Посадского округа, поселке Дружба Раменского м. о. и деревне Курилково г. о. Солнечногорска.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются и в ходе зимнего содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.