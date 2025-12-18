На дорогах в 10 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

В рамках работ по содержанию региональных дорог специалисты Мосавтодора восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки в десяти округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Знаки отремонтировали на трех городских дорогах: улице Гагарина в Орехово-Зуеве, Керамической улице в Балашихе и Большой Покровской улице в Павловском Посаде.

В малых населенных пунктах ремонтные работы провели на семи дорогах: Кореневском шоссе в поселке городского типа Красково г. о. Люберцы, Волоколамском шоссе в поселке Шелковая Гора м. о. Истра, а также в деревнях Дракино г. о. Серпухов, Городище г. о. Воскресенск и Тимохово Богородского г. о. и в селах Суково г. о. Ступино и Аннино Рузского м. о.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах продолжаются и в ходе зимнего содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.