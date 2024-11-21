На дорогах Подмосковья завершили устройство шумовых полос

«Завершили обустройство шумовых полос 40 участках региональных дорог, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Работы объемом более 500 кв. метров провели в 19 городских округах. Наибольший объем специалисты «Мосавтодора» выполнили в Люберцах, Раменском, Клину и Ступине», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, в г. о. Люберцы безопаснее стало на Лыткаринском шоссе, 2-м км Егорьевского шоссе у остановки «ВУГИ» и на двух участках ул. Смирновской в г. Люберцы. В Раменском округе шумовые полосы появились на подъезде к с. Константиново, на двух участках дороги, соединяющей ул. Туполева с Новорязанским шоссе и на Егорьевском шоссе на подъезде к станции 41 км. В г. о. Клин работы по обустройству шумовых полос выполнены в п. Нудоль, вблизи д. Николаевка и на двух участках автомобильной дороги «Лотошино — Суворово — Клин»: рядом с остановкой «Васильево» и у поворота на СНТ Сигнал. В г. о. Ступино полосы устроили у д. Чирково, на ул. Ситенка вблизи остановки «Москворецкие сады» и на подъезде к д. Дубнево.

Также работы выполнены в Одинцовском округе на участке вблизи остановки «Пансионат Голубая Речка», в г. о. Серпухове у д. Подмоклово, в г. о. Черноголовка в д. Якимово, в г. о. Зарайск рядом с д. Мендюкино, в г. о. Луховицы вблизи с. Любичи, в г. о. Балашиха на Полтевском шоссе и ул. Чернореченской д. Черное, в г. о. Чехове вблизи СНТ «Ромашкино», в г. о. Шатура у д. Гармониха.

Помимо данного вида работ в Московской области для повышения безопасности строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.